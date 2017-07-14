Украинская активсты просят ЕС объяснить смену курса по антикоррупционным судам

Пятница, 14 июля 2017, 19:36

Десять общественных организаций и движений публично обратились к ЕС с просьбой объяснить смену курса по антикоррупционным судам, озвученную президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Об этом говорится в заявлении общественности, обнародованном сегодня.

Общественные эксперты называют идею об антикоррупционных палаты в судах первой инстанции "ложным шагом, который углубит существующую проблему саботажа и предвзятого рассмотрения дел по высокопоставленной коррупции".

"Мы подчеркиваем, что создание Высшего антикоррупционного суда Украины как суда первой инстанции является самым эффективным способом обеспечения быстрого, независимого и правосудного рассмотрения уголовных дел коррумпированных чиновников. Ключевым условием создания такого суда является введение на законодательном уровне дополнительных гарантий прозрачного и независимого отбора судей, который должен проводиться специальной коллегией, большинство которой будут составлять лица, рекомендованные международными партнерами Украины и независимы от каких-либо внутреннего влияния", - говорится в заявлении.

В своем обращении общественные активисты отметили, что украинские власти могли извратить слова Юнкера, а сама позиция, озвученная президентом Еврокомиссии, "противоречит предыдущим требованиям ЕС о необходимости создания антикоррупционного суда в Украине" и может быть "неоднозначно трактована украинскими и международными партнерами, которые горячо поддерживали создание отдельного антикоррупционного суда".

Активисты напомнили, что создание независимого антикоррупционного суда требовал еврокомиссар Йоханнес Хан, посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, и международные доноры, среди которых были эксперты Представительства ЕС в Украине, Консультативной миссии ЕС в Украине, Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине, Координатора проектов ОБСЕ в Украине , тому подобное.

Напомним, по итогам саммита Украина-ЕС президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда.

В НАБУ не видят альтернативы созданию антикоррупционного суда и считают, что заявление Юнкера является следствием целенаправленной дезинформации относительно европейских партнеров Украины.