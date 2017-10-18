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Израиль будет депортировать нелегалов из Украины в течение 7 дней

Среда, 18 октября 2017, 08:22
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МВД Израиля ввело в действие новое правило, позволяющее рассматривать по ускоренной процедуре ходатайства граждан Украины, которые претендуют на статус беженца в Израиле, и депортировать тех, кто не соответствует указанным критериям.

Соответствующее правило заработало с 17 октября, сообщает русскоязычное израильское издание "Вести".

В министерстве считают, что такой шаг позволит значительно уменьшить количество нелегалов из Украины и сделает более "дружественными" проверки в аэропорту Бен-Гурион для украинских туристов.

Как отмечает издание, прошения украинцев о получении статуса беженца в Израиле приобрели массовый характер. Только с начала 2017 граждане Украины подали 7 тысяч таких ходатайств.

На этом "нагревают руки" украинские фирмы, которые обещающие быструю легализацию в Израиле, и израильские адвокаты, занимающиеся сопровождением таких дел.

По действующим правилам иностранец не может быть депортирован из Израиля, пока специальная комиссия не рассмотрит его заявление и не даст официальный ответ о предоставлении убежища или отказ. Такая процедура занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Однако даже в случае отказа депортировать нелегала можно только если в стране происхождения ему не угрожает опасность.

Израиль решил изменить свою политику в отношении Украины после того, как были получены экспертные оценки, согласно которым Украина больше не опасна. Поэтому нет препятствия для обработки заявок по ускоренной процедуре и вынесения вердиктов о депортации в течение семи дней.

Такая процедура будет применена для граждан, не проживающих на территории зоны АТО. Ходатайство тех, кто сумеет документально подтвердить проживание в "горячих точках", будут рассматриваться по обычной процедуре, однако и это не гарантирует получения статуса в Израиле, ведь в настоящее время на Востоке Украины не ведутся боевые действия.

Кроме того, депортация возможна в другие регионы Украины. В Киеве, утверждает издание, уже подтвердили, что готовы принять своих граждан, нелегально находящихся в Израиле.

Посол Геннадий Надоленко в интервью радиостанции "КАН-РЭКА" сказал, что украинская сторона была партнером в выработке такой политики. Ситуацию, при которой граждане Украины могли без всяких на то оснований претендовать на статус в Израиле, он назвал "ненормальной".

Дипломат также посетовал на то, что вокруг этой проблемы сложилась "целая индустрия нелегальной миграции".

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