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Гавайский суд заблокировал новый миграционный указ Трампа

Среда, 18 октября 2017, 12:58
Версия для печати Комментарии

Федеральный судья на Гавайях заблокировал новый миграционный указ президента США Дональда Трампа, в котором говорится о запрете на въезд в США гражданам восьми стран.

Об этом сообщает CNN.

Судья Деррик Уотсон заявил, что запрет на въезд - третья версия от Трампа - "явная дискриминация по признаку национальности".

Новые ограничения, которые должны были вступить в силу в среду, 18 октября, охватывают восемь стран - Чад, Иран, Ливию, Северную Корею, Сирию, Венесуэлу, Сомали и Йемен.

Сообщается, что решение Гавайского суда, принятое накануне, не влияет на ограничение в отношении Северной Кореи и Венесуэлы.

Судья отметил, что указ президента США "имеет такие же недостатки, как и предыдущий: ему не хватает достаточных выводов о том, что въезд более 150 000 000 граждан из шести указанных стран" будет "мешать интересам Соединенных Штатов".

"Ограничение въезда применяются касательно стран на основании их невозможности или нежелания предоставить важную информацию, необходимую для полной проверки заявок, а также оценки угрозы, связанных с терроризмом, нестабильностью и другими серьезными проблемами национальной безопасности", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сообщается, что Департамент юстиции США подаст апелляцию как можно быстрее.

Напомним, 24 сентября президент США Дональд Трамп подписал новый антимиграционные указ, ограничивающий въезд в Соединенные Штаты граждан восьми стран. Согласно указу, для граждан семи стран "замораживается" въезд с иммиграционными и неиммиграционных визами на неопределенный срок, а по Венесуэле запрет распространяется только на чиновников.

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