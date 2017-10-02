Сербия обвинила ЕС в двойных стандартах в отношении Каталонии и Косова

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Понедельник, 02 октября 2017, 16:47
Версия для печати Комментарии

Сербия критикует ЕС за то, что, не признавая референдум в Каталонии, блок признал отделение Косова.

Такую позицию высказал президент Сербии Александар Вучич, сообщает портал B92.

"Вопрос, который сегодня Европейскому Союзу может задать каждый гражданин Сербии: как так получилось, что референдум о независимости Каталонии – незаконный, а в вопросе отделения Косова это позволили даже без референдума", - заявил Вучич.

"Как может быть законным провозглашение независимости Косова, даже без референдума, и как могли 22 страны ЕС признать эту независимость, если это разрушает европейское право и его принципы?" - добавил президент Сербии.

Он отметил, что хотел бы публично задать этот вопрос институтам ЕС, хотя и считает, что альтернативы членству Сербии в блоке нет.

"Так почему же Каталонии нельзя, а Косову можно? На этот вопрос сербам не ответят", - заявил Вучич.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный.

В Еврокомиссии также напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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