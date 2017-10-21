В Чехии начался второй день парламентских выборов

Суббота, 21 октября 2017, 10:32

В Чехии начался второй день выборов в нижнюю палату парламента - Палату депутатов.

Об этом сообщает Ceskenoviny.cz.

Избирательные участки будут работать до 14:00 по местному времени. На них смогут проголосовать те, кто не отдал свой голос в пятницу. Но даже после закрытия участков избирательные комиссии все равно должны дать право проголосовать гражданам, которые уже попали на участок или находятся возле него.

Голосование в Чехии проходит в течение двух дней. Вчера на участки пришли около двух пятых от общего числа избирателей. По информации издания, в этом году чехи голосуют значительно активнее, чем на выборах четыре года назад.

Большинство голосов избирателей будут подсчитаны уже в субботу вечером.

Ожидается, что победу одержит движение АНО - Акция недовольных граждан. Его лидер, экс-министр финансов Андрей Бабиш, является самым богатым человеком Чехии с состоянием $4,1 млрд.

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