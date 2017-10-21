Правительство Испании объяснило, почему будет ограничено автономию Каталонии

Суббота, 21 октября 2017, 13:21

Правительство Испании решило применить статью 155 Конституции, которая предусматривает ограничение самоуправления Каталонии, для восстановления законности и обеспечения прав и свобод всех каталонцев.

Официальное объяснение, почему автономию Каталонии будет ограничено, испанское правительство обнародовало перед началом экстренного заседания в субботу, сообщает La Vanguardia.

Документ приводит четыре конкретные цели, которых стремится достичь правительство, активировав статью 155. Это "восстановление конституционного порядка и законности", обеспечение "институционального нейтралитета", сохранение "социального благосостояния и экономического роста" и обеспечение "прав и свобод всех каталонцев".

Среди причин применения статьи 155 правительство указывает на "неоднократное пренебрежение конституционным порядком", проявленное сторонниками независимости Каталонии. По мнению Мадрида, действия власти автономии серьезным образом посягают на общегосударственный интерес Испании

Испанское правительство настаивает на "мятежном, систематическом и сознательным неповиновением" Женералитата (правительства Каталонии) на повторные заявления и требования Конституционного суда.

Документ, состоящий из десяти страниц, не раскрывает принудительных мер, которые центральное правительство планирует ввести. Ранее сообщалось, что Мадрид намерен отстранить каталонское правительство и созвать досрочные выборы в Каталонии в январе.