Мадрид может отстранить региональное правительство Каталонии - СМИ

Суббота, 21 октября 2017, 11:01

В субботу правительство Испании проведет специальное заседание, на котором может быть одобрено отстранения каталонского правительства.

Об этом сообщает издание El Pais.

В 10:00 по местному времени министры правительства Мариано Рахоя соберутся для изучения и введения в действие статьи 155 Конституции Испании, которая предусматривает ограничение автономии Каталонии.

Среди мер, направленных на "восстановление конституционного порядка" в регионе, рассматривают отстранение правительства Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном. На его место будет назначен представитель для координации централизованных задач правительства.

Кроме того, может быть созвано досрочные выборы, которые планируют провести в январе. О существовании такой договоренности в правительстве Рахоя накануне сообщали испанские социалисты.

Одобренные центральным правительством в Мадриде меры будут немедленно переданы в Сенат.

Как сообщалось, Испания 21 октября начинает процедуру приостановления автономии Каталонии. О такой шаг правительство в Мадриде объявил после того, как лидер Каталонии не дал четкого ответа, провозгласил он ранее независимость Каталонии или нет.

Впервые в истории демократической Испании правительство собирается ограничить автономию одного из регионов. Ранее правительство Каталонии пригрозило немедленно провозгласить отложенную декларацию независимости, если регион лишат самоуправления.