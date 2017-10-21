Уряд Іспанії пояснив, чому буде обмежено автономію Каталонії

Субота, 21 жовтня 2017, 13:21

Уряд Іспанії вирішив застосувати статтю 155 Конституції, що передбачає обмеження самоуправління Каталонії, для відновлення законності та забезпечення прав і свобод усіх каталонців.

Офіційне пояснення, чому автономію Каталонії буде обмежено, іспанський уряд оприлюднив перед початком екстреного засідання у суботу, повідомляє La Vanguardia.

Документ наводить чотири конкретні цілі, яких прагне досягнути уряд, активувавши статтю 155. Це "відновлення конституційного порядку і законності", забезпечення "інституціонального нейтралітету", збереження "соціального добробуту і економічного зростання" і забезпечення "прав і свобод всіх каталонців".

Серед причин застосування статті 155 уряд вказує на "неодноразове нехтування конституційним порядком", виявлене прихильниками незалежності Каталонії. На думку Мадрида, дії влади автономії серйозним чином зазіхають на загальнодержавний інтерес Іспанії

Іспанський уряд наполягає на "бунтівній, систематичній і свідомій непокорі" Женералітату (уряду Каталонії) на повторні заяви і вимоги Конституційного суду.

Документ, що складається з десяти сторінок, не розкриває примусових заходів, які центральний уряд планує запровадити. Раніше повідомлялось, що Мадрид має намір відсторонити каталонський уряд та скликати дочасні вибори в Каталонії у січні.