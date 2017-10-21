Полиция задержала подозреваемого в нападении на прохожих в Мюнхене

Суббота, 21 октября 2017, 13:52

Полиция Мюнхена задержала мужчину, внешность которого подходит под описание нападавшего, который в субботу утром в баварской столице ранил нескольких прохожих.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Мужчину задержали около 11:30 по местному времени. Сейчас правоохранители устанавливают, действительно ли задержанный является тем самым нападающим, что совершил нападения утром.

Стали известны также детали нападения. Мужчина хаотично бросался на прохожих с ножом в шести разных местах. Вероятно, он двигался на велосипеде, ведь нападения произошли на разных улицах.

Мужчине удалось напасть на шестерых человек, четверо из которых получили ранения. По последним данным, ранения пострадавших нетяжелые.

Как сообщалось, в субботу утром мужчина с ножом напал на людей в центре Мюнхена и многих ранил, после чего скрылся. О мотивах его действий полиция пока не сообщает.