Депутаты Британии просят Facebook открыть данные об активности россиян во время Brexit

Вторник, 24 октября 2017, 13:44

Британский парламентский комитет обратился к компании Facebook с запросом относительно информации о деятельности связанных с РФ проплаченных учетных записей.

Письмо направил председатель Комитета по вопросам цифровых технологий, медиа и спорта в адрес основателя Facebook Марка Цукерберга.

В письме содержится просьба предоставить информацию о деятельности аккаунтов до и во время британского референдума относительно выхода из ЕС в 2016 году и во время парламентских выборов 2017 года.

"Комитет в настоящее время проводит расследование феномена фейковых новостей. Часть этого исследования будет сосредоточена на роли иностранных действующих лиц, злоупотребляющих такими платформами, как ваша, чтобы вмешиваться в политический дискурс других стран. Именно по этой причине я посылаю запрос, чтобы Facebook предоставил моему комитету детали, связанные с любыми объявлениями и страницами, оплаченными или созданными российскими учетными записями", - говорится в письме.

Среди прочего комитет хотел бы получить данные о всех объявлениях, приобретенных российскими учетными записями, сколько денег было заплачено за эти объявления или для продвижения этих страниц, посещаемость страниц.

В письме отмечается, что комитет запрашивает информацию подобную той, которая была предоставлена ​​компанией Facebook нескольким комитетам Сената США, включая Комитет разведки, относительно президентских выборов в 2016 году.

Напомним, в Facebook ранее сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", известная своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.