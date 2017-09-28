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Facebook, Google и Twitter будут свидетельствовать в Конгрессе США о вмешательстве РФ в выборы

Четверг, 28 сентября 2017, 13:12
Версия для печати Комментарии

Руководителей Facebook, Alphabet Inc's Google и Twitter пригласили в Конгресс США для дачи показаний в ближайшие недели в рамках расследования вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным одного из источников в Сенате США, руководство трех компаний было приглашено комитетом по разведке Сената на открытые слушания, которые пройдут 1 ноября.

Кроме того, руководители комитета по разведке Палаты представителей США заявили, что в следующем месяце будет проведено слушание с представителями некоторых техкомпаний, чтобы "лучше понять, как Россия использовала онлайн-инструменты и платформы, чтобы посеять раздор и повлиять на наши выборы".

Представители Facebook и Google подтвердили, что они получили приглашение от сенатского комитета, но не сообщили, примут ли участие в слушаниях.

Агентство сообщает, что Twitter пока не ответил на запрос предоставить комментарий.

Также в Палате представителей не сообщили, какие именно компании приглашены для дачи показаний, однако источник комитета сообщил, что законодатели должны заслушать данные от тех же трех компаний, что и Сенат.

Ранее сообщалось, что компания Facebook передаст Конгрессу США данные о более 3000 политических объявлений, которые были проданы учетным записям, связанным с Россией, в рамках расследования о вмешательстве РФ в американские выборы.

Напомним, в Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", которые известны своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.

Ранее компания Twitter сообщила о запланированной встрече с комитетом по разведке Сената США, который расследует вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году.

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