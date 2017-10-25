Сексуальные домогательства: сотрудницы парламента Франции составили «черный список» депутатов

Среда, 25 октября 2017, 10:33

Сотрудницы французского парламента составили "черный список", фигурантам которого стали депутаты, склонны к сексуальным домогательствам.

Об этом в эфире французского телевидения заявила Марин Тонделье, бывшая помощница одной из депутаток прошлого созыва Национальной ассамблеи, сообщает BBC.

По ее словам, такой список существовал в устном виде. Женщины-сотрудницы парламента рассказывали друг другу о мужчинах, в частности, депутатах, которых стоило опасаться и не оставаться с ними наедине.

"Был риск того, что они ласкали ваши ягодицы, риск неприятностей", - заявила она в эфире телевидения.

В прошлом году скандал из-за сексуальных домогательства вспыхнул во французской Партии зеленых. Четверо женщин обвинили вице-спикера парламента Дени Бопена в сексуальном насилии, после чего он подал в отставку.

Во Франции, США и других странах женщины начали признаватися в том, что их домагались, после скандала в Голливуде, в центре которого оказался продюсер Харви Вайнштейн.