Сексуальні домагання: співробітниці парламенту Франції склали «чорний список» депутатів

Середа, 25 жовтня 2017, 10:33

Співробітниці французького парламенту уклали "чорний список", фігурантам якого стали депутати, схильні до сексуальних домагань.

Про це в ефірі французького телебачення заявила Марін Тондельє, колишня помічниця однієї з депутаток минулого скликання Національної асамблеї, повідомляє BBC.

За її словами, такий список існував в усному вигляді. Жінки-співробітниці парламенту переповідали одна одній імена чоловіків, зокрема, депутатів, яких варто було стерегтися і не залишатися з ними наодинці.

"Був ризик того, що вони пестили ваші сідниці, ризик неприємностей", - заявила вона в ефірі телебачення.

Минулого року скандал через сексуальні домагання спалахнув у французькій Партії зелених. Четверо жінок звинуватили віце-спікера парламенту Дені Бопена у сексуальному насильстві, після чого він подав у відставку.

У Франції, США та інших країнах жінки почали зізнаватися тому, що їх сексуально домагались, після скандалу у Голлівуді, у центрі якого опинився продюсер Гарві Вайнштайн.