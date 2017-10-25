Сексуальные домогательства в Еврокомиссии: СМИ рассказали о жалобах сотрудников

Европейская комиссия получала от своих сотрудников в среднем более чем одну официальную жалобу на сексуальные домогательства каждый месяц в течение последних пяти лет.
Об этом сообщает издание Telegraph, ссылаясь на собственные источники.
Так, с 2012 года от сотрудников Еврокомиссии поступило 65 жалоб о домогательствах. За "неудовлетворительное поведение" дисциплинарные санкции были применены к 20 лицам.
За пять лет в среднем лишь четыре дела в год заканчивались санкциями - то есть менее трети от общего числа жалоб.
Реальный уровень проблемы, скорее всего, гораздо выше, так как жертвы не сообщают о инцидентах с насилием, отмечает издание.
В самой комиссии заявляют о "нулевой толерантности к любой форме домогательств".
Напомним, на фоне расследования против голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого подозревают в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, все больше женщин рассказывают о подобных случаях.
В Европарламенте приняли решение провести срочные дебаты из-за сообщения о том, что сотрудницы законодательного органа становились жертвами сексуальных притязаний.
Сотрудницы французского парламента составили "черный список", фигурантами которого стали депутаты, склонны к сексуальным домогательствам.