В РФ хотят не платить взносы Совету Европы до возвращения русских в ПАСЕ

Среда, 25 октября 2017, 16:52

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что России не стоит делать взносы в Совет Европы, пока российские парламентарии не вернутся к работе в ПАСЕ.

Об этом сообщает ТАСС.

"Я выражаю свою точку зрения. Я считаю, что пока российская парламентская делегация не вернется к работе в ПАСЕ, ни о каком финансировании речи быть не может", - сказала сенатор журналистам.

Она отметила, что Россия не может выделять "существенные средства, выполнять принятые решения по взносам в Совет Европы" за счет российских налогоплательщиков "в условиях такой дискриминации и ограничения деятельности парламентской делегации (РФ)".

"Когда мы полноценно будем участвовать в этих структурах, мы восстановим выплату в полном объеме своего взноса", - сказала Матвиенко.

Напомним, в России уже заявляли, что новое решение относительно взноса РФ в бюджет Совета Европы на 2018 будет зависеть от того, будет ли российская делегация полноценно участвовать в работе ПАСЕ.

О ситуации с шантажом РФ в вопросе финансовых взносов в Совет Европы читайте в статье на сайте Европейской Правды: "Беспроигрышная лотерея Кремля: к чему приведет Москву шантаж Совета Европы"