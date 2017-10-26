ЕС предложит сократить переходный период после Brexit до 20 месяцев - СМИ

Четверг, 26 октября 2017, 07:49

Евросоюз, вероятно, предложит премьер-министру Великобритании Терезе Мэй сократить переходный период после Brexit с двух лет до 20 месяцев.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Брюсселе.

Тереза Мей во своей речи во Флоренции заявила, что переходной период продлится "около двух лет", чтобы смягчить выход Британии из ЕС в марте 2019 года. В течение этого периода Британия останется на едином рынке и в таможенном союзе.

Однако, чиновники в Брюсселе считают, что наиболее вероятный результат будет том, что Британии необходимо будет выйти из всех правовых структур ЕС к 31 декабря 2020 года.

В то же время издание отмечает, что окончательное решение еще не принято, 27государствам-членам ЕС пока еще только предстоит официально обсудить условия переходного периода.

Такой график будет совпадать с окончанием семилетнего бюджета ЕС в декабре 2020 года. ЕС также, вероятно, будет настаивать на том, чтобы Британия оставалась в общей политике в области рыболовства, квоты которой относятся к календарному году.