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ЄС запропонує скоротити перехідний період після Brexit до 20 місяців - ЗМІ

Четвер, 26 жовтня 2017, 07:49
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Євросоюз, ймовірно, запропонує прем'єр-міністру Великої Британії Терезі Мей скоротити перехідний період після Brexit з двох років до 20 місяців.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на високопоставлених чиновників в Брюсселі.

Тереза ​​Мей у своїй промові у Флоренції заявила, що перехідний період триватиме "близько двох років", щоб пом'якшити вихід Британії з ЄС в березні 2019 року. Протягом цього періоду Британія залишиться на єдиному ринку і в митному союзі.

Однак, чиновники в Брюсселі вважають, що найбільш вірогідним результатом буде те, що Британії необхідно буде вийти з усіх правових структур ЄС до 31 грудня 2020 року.

У той же час видання відзначає, що остаточне рішення ще не прийнято, 27 країнам-членам ЄС поки ще тільки належить офіційно обговорити умови перехідного періоду.

Такий графік буде збігатися з закінченням семирічного бюджету ЄС в грудні 2020 року. ЄС також, ймовірно, буде наполягати на тому, щоб Британія залишалася в загальній політиці в галузі рибальства, квоти якої відносяться до календарного року.

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