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В теракте в Кабуле погибли 7 человек, два десятка получили ранения

Вторник, 31 октября 2017, 17:08
Версия для печати Комментарии

Представители органов здравоохранения подтвердили гибель семи человек в результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула, где расположены иностранные посольства и здания правительства Афганистана.

Об этом сообщает Tolo News.

Ранее журналисты на месте происшествия сообщали о разном количестве жертв - от трех до тринадцати. По официальным данным чиновников, ранения получил 21 человек. Среди семи погибших - одна женщина.

Взрыв прогремел около четырех часов дня по местному времени - в то время многие правительственные чиновники покидали свои офисы. По сообщению Министерства обороны Афганистана, взрыв произошел возле здания министерства. Подорвался террорист-смертник.

Силы безопасности Афганистана немедленно оцепили район инцидента, на место прибыли машины скорой помощи.

Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство".

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