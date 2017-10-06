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Мы каждую неделю получаем новости об обысках европейских компаний в Украине – Мингарелли

Пятница, 06 октября 2017, 13:27
Версия для печати Комментарии

Европейские компании, работающие в Украине, сталкиваются с недружественными действиями силовых структур.

Об этом во время Киевского международного экономического форума заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Европейские компании готовы работать в Украине. Но мы еженедельно получаем неприятные новости об обысках европейских компаний. Мы каждую неделю слышим жалобы на действия СБУ, на украинские суды", - заявил дипломат.

Эта причина, по мнению Мингарелли, препятствует европейским инвестициям в Украине.

"Мы готовы, но эти вопросы надо решить Украине", - добавил он.

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