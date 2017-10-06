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Ми щотижня отримуємо новини про обшуки європейських компаній в Україні – Мінгареллі

П'ятниця, 06 жовтня 2017, 13:27
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Європейські компанії, що працюють в Україні, стикаються з недружніми діями силових структур.

Про це під час Київського міжнародного економічного форуму заявив глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Європейські компанії готові працювати в Україні. Але ми щотижня отримуємо неприємні новини про обшуки у європейських компаній. Ми щотижня чуємо скарги на дії СБУ, на українські суди", - заявив дипломат.

Ця причина, на думку Мінгареллі, перешкоджає європейським інвестиціям в Україну.

"Ми готові, але ці питання треба вирішити Україні", - додав він.

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