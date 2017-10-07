ЕС начинает переговоры о Brexit c британской оппозицией

Суббота, 07 октября 2017, 12:37

Европейская комиссия дала старт переговорам об условиях выхода Британии из состава ЕС с Лейбористской партией Джереми Корбина.

Как сообщает The Sun, на первых переговорах лейбористов представлял сам Корбин и его "Brexit-заместитель" Кейр Стармер, а ЕС - главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье и его заместитель Франс Тиммерман.

Такие переговоры вызваны опасением Брюсселя, что правительство Терезы Мэй вскоре может уйти в отставку. В Еврокомиссии считают, что жесткая позиция Мэй по Brexit дополнительно увеличивает риски ее отставки.

Соответственно в Еврокомиссии хотят получить от британской оппозиции гарантии, что в случае их прихода к власти, Британия будет придерживаться уже достигнутых договоренностей.

Как отмечается, соответствующие консультации будут продолжены на следующей неделе.