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Земан будет добиваться расширения президентских полномочий

Суббота, 07 октября 2017, 13:40
Версия для печати Комментарии

Президент Чехии должет получить больше полномочий, поскольку он избирается на общенациональных выборах.

Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан, сообщает Prague Daily Monitor.

Земан считает, что к президентским полномочиям должны относиться право подавать законопроекты в парламент, ужесточение вето, которое будет еще труднее преодолеть депутатам, а также увеличение количества правительственных решений, вступление в силу которых невозможно без президентской подписи.

Также, по мнению Земана, президент должен иметь право голоса при выборе министров, право увольнять их или отказать в их назначении.

Напомним, Земан является первым главой чешского государства, который был избран на прямых выборах. Следующие президентские выборы должны состояться в начале 2018 года.

Земан считает, что вопрос расширения президентских полномочий будет обязательно поднят в случае его переизбрания.

Накануне Земан опроверг информации чешских СМИ о том, что он существенно ограничил употребление алкоголя за рекомендации врачей. "Это неправда, что я перестал пить алкогольные напитки, буду пить их в дальнейшем с неизменным вкусом", - отметил он.

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