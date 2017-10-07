Представитель испанского правительства в Каталонии извинился за действия полиции

Суббота, 07 октября 2017, 17:39

Представитель испанского правительства в Каталонии Энрике Милло в ходе телевизионного интервью в пятницу извинился за действия испанской полиции, повлекшие за собой многочисленные ранения во время референдума.

Как сообщает The Guardian, об этом он заявил во сам телевизионного интервью.

"Я не могу сделать больше того, чем выразить сожаление, извиниться от имени офицеров, вмешались", -заявил он.

Как отмечается, это первое извинения от испанского правительства за события 1 октября. Ранее завуалированное извинение озвучил министр образования Испании Иниго Мендез де Виго. "Если были случаи, когда люди получили травмы, то, очевидно, мы сожалеем об этом", - заявил он.

Тем не менее, Милло заявил, что основная вина в событиях 1 октября лежит на президенте Каталонии и его правительстве, поскольку они настаивали на проведении референдума.

Напомним, каталонские власти заявляют, что во время референдума 1 октября 893 человека получили медицинскую помощь вследствие травм, полученных во время столкновений с полицией.