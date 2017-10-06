Найти
АКТУАЛЬНО

Венецианская комиссия: Украина должна создать антикоррупционный суд, проект БПП неприемлем

Молдова отказала в политическом убежище скандальному судье Чаусу

У Трампа рассматривают главу ЦРУ Помпео как возможную замену Тиллерсону – СМИ

Скандальный президент ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

Украине пока не стоит поднимать вопрос о пересмотре беспошлинных квот – Мингарелли

Мы каждую неделю получаем новости об обысках европейских компаний в Украине – Мингарелли

Президент Чехии отрицает, что употребляет меньше алкоголя: я продолжаю пить






На референдуме в Каталонии посчитали все голоса: 90,18% за независимость

Пятница, 06 октября 2017, 18:58
Версия для печати Комментарии

На референдуме в Каталонии более 90% ее жителей выступили за независимость автономии от Испании.

Такими являются данные окончательного подсчета голосов, обнародованные на сайте регионального правительства Каталонии.

За независимость проголосовали 2 044 038 жителей региона, или 90,18%.

За то, чтобы Каталония оставалась в составе Испании проголосовали 177 547 граждан, или 7,83%.

Явка составила 43% избирателей.

Как сообщалось, парламент Каталонии вопреки решению Конституционного суда Испании проведет в понедельник дебаты, которые могут привести к провозглашению декларации о независимости.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

Читайте также: "С референдумом на выход: Испания сделала шаг к отделению Каталонии".

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:28
Экс-лидер Каталонии заявил, что автономия не готова к настоящей независимости
18:58
На референдуме в Каталонии посчитали все голоса: 90,18% за независимость
18:56
Венецианская комиссия: Украина должна создать антикоррупционный суд, проект БПП неприемлем
18:33
В Румынии чиновницу задержали за взятку в миллион евро
18:16
Молдова отказала в политическом убежище скандальному судье Чаусу
17:57
В Еврокомиссии предостерегли от гражданской войны в Каталонии
17:40
Германия передала РФ обвиняемого в мошенничестве украинца
17:26
Германия приветствует продление действия закона об особых условиях на Донбассе
17:13
Посол Украины в Болгарии назвал поощрением агрессора призывы снять санкции с РФ
17:06
Франция поддержала продление действия закона об особых условиях на Донбассе
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Иванна Костина, Европейская правда

Facebook накажут за ненависть: как Германия ограничивает свободу слова в соцсетях

Будет ли работать новая схема? Ответа на этот вопрос нет. Но уже звучат опасения, что комментаторы научатся маскировать язык ненависти или перейдут в те соцсети, которые не слишком беспокоятся из-за немецких законов. Например, в российские...

Турбьерн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы

"Украина вышла на тонкую грань": статья генсека СЕ о конфликте вокруг образовательного закона

Конечно, меньшинства в Европе должны свободно владеть государственным языком той страны, где они живут. Это жизненно важно для их полного участия в жизни общества. Следовательно, государство должно использовать все средства, необходимые для того, чтобы они могли его изучить... (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  