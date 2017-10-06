На референдуме в Каталонии посчитали все голоса: 90,18% за независимость

На референдуме в Каталонии более 90% ее жителей выступили за независимость автономии от Испании.
Такими являются данные окончательного подсчета голосов, обнародованные на сайте регионального правительства Каталонии.
За независимость проголосовали 2 044 038 жителей региона, или 90,18%.
За то, чтобы Каталония оставалась в составе Испании проголосовали 177 547 граждан, или 7,83%.
Явка составила 43% избирателей.
Как сообщалось, парламент Каталонии вопреки решению Конституционного суда Испании проведет в понедельник дебаты, которые могут привести к провозглашению декларации о независимости.
Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.
В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.
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