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Представник іспанського уряду у Каталонії вибачився за дії поліції

Субота, 07 жовтня 2017, 17:39
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Представник іспанського уряду в Каталонії Енріке Мілло в ході телевізійного інтерв'ю в п'ятницю вибачився за дії іспанської поліції, які потягли за собою численні поранення під час референдуму.

Як повідомляє  The Guardian, про це він заявив під сам телевізійного інтерв’ю. .

"Я не можу зробити більше того, ніж висловити жаль, вибачитися від імені офіцерів, які втрутилися", -заявив він.

Як зазначається, це перше вибачення від іспанського уряду за події 1 жовтня. Раніше завуальоване вибачення озвучив міністр освіти Іспанії Ініго Мендез де Віго. "Якщо були випадки, коли люди отримали травми, то, очевидно, ми шкодуємо про це", - заявив він.

Тим не менш, Мілло заявив, що основна вина на подіях 1 жовтня лежить на президенті Каталонії та його уряді, оскільки вони наполягали на проведенні опитування.

Нагадаємо, каталонська влада заявляє, що під час референдуму 1 жовтня 893 людини отримали медичну допомогу внаслідок травм, отриманих під час зіткнень з поліцією.

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