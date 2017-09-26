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Венгрия будет блокировать любое дальнейшее сближение Украины и ЕС – официальное заявление

Вторник, 26 сентября 2017, 12:26
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Правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Порошенко закона "Об образовании".

"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - подчеркнул глава МИД.

Решение Порошенко он назвал "позорным". Официальный сайт МИД приводит его слова о том, что Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является "далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении", - отметил Сиярто.

В сообщении МИД отмечается, что Украина "может забыть об интеграции в Европу", а также приводится объяснение в виде прямой цитаты министра: "Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС".

Стоит отметить, что после подписания Петром Порошенко закона "Об образовании", которое состоялось вчера вечером, венгерское правительство не могло принять формальное решение по этому поводу, поскольку премьер-министр Виктор Орбан сейчас находится в азиатском турне. В частности, заявление Сиярто было сделано во время его визита в Сингапур. В то же время заметно, что Венгрия готовилась к такому решению.

Одновременно с сообщением МИД была распространена иллюстрация с ключевыми тезисами из заявления Сиярто, причем на картинке его высказывания поданы подробнее, чем в текстовом заявлении.

 

"Венгрия, находясь в Европейском Союзе, будет блокировать и накладывать вето на любые шаги, которые могли бы быть дальнейшим прогрессом в процессе европейской интеграции Украины в духе программы Восточного партнерства", - говорится, в частности, на иллюстрации.

"Стыд и разочарование, что президент Украины подписал закон об образовании. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - сообщается также там.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статье на ЕвроПравде: "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

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