РФ предоставила убежище обвиняемому в попытке путча в Черногории

Среда, 01 ноября 2017, 10:19

фото

Россия предоставила политическое убежище гражданину Черногории Анание Никичу, обвиняемому в попытке путча в Черногории в октябре прошлого года.

Об этом сообщает Radio Svobodna Evropa.

Таким образом, Никич не будет выдан черногорской власти, которая направила Москве соответствующий запрос.

"Министерство юстиции Черногории было проинформировано, что Анание Никич, о выдаче которого направлена ​​просьба 6 апреля, получил политическое убежище, поэтому требование о его экстрадиции не может быть удовлетворено", - сообщила пресс-секретарь министерства Дина Попович.

Анание Никич

По словам черногорских следователей, Никич покинул страну 9 ноября прошлого года. В феврале этого года он был объявлен в международный розыск. 2 апреля его задержали в Ростовской области.

Черногорские правоохранители считают, что Никич был частью логистической сети, которая в прошлом году участвовала в подготовке террористических актов в Подгорице.

Следствие считает, что мятежники были связаны с российскими структурами и планировали теракты после закрытия избирательных участков в день парламентских выборов 16 октября. Сейчас по этому делу идет суд над группой из 14 человек. На скамье подсудимых - двое российских разведчиков.

Российские власти отрицают причастность к попытке переворота и не комментируют сообщения о предоставлении убежища Никичу.