РФ надала притулок обвинуваченому у спробі путчу в Чорногорії

Середа, 01 листопада 2017, 10:19

Росія надала політичний притулок громадянину Чорногорії Ананіє Нікічу, обвинуваченому у спробі путчу в Чорногорії в жовтні минулого року.

Про це повідомляє Radio Svobodna Evropa.

Таким чином, Нікіч не буде виданий чорногорській владі, яка направила Москві відповідний запит.

"Міністерство юстиції Чорногорії було проінформоване, що Ананіє Нікіч, про видачу якого було направлено запит 6 квітня, отримав політичний притулок, тому вимога про його екстрадицію не може бути задоволена", - повідомила прес-секретар міністерства Діна Попович.

Ананіє Нікіч

За словами чорногорських слідчих, Нікіч залишив країну 9 листопада минулого року. У лютому цього року його було оголошено у міжнародний розшук. 2 квітня його затримали у Ростовській області.

Чорногорські правоохоронці вважають, що Нікіч був частиною логістичної мережі, яка минулого року брала участь у підготовці терористичних актів в Подгориці.

Слідство вважає, що заколотники були пов’язані з російськими структурами та планували теракти після закриття виборчих дільниць у день парламентських виборів 16 жовтня. Зараз у цій справі іде суд над групою із 14 осіб. На лаві підсудних – двоє російських розвідників.

Російська влада заперечує причетність до спроби перевороту та не коментує повідомлення про надання притулку Нікічу.