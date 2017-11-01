Экспорт аграрных и пищевых товаров из Украины в ЕС вырос уже на 39,8%

Среда, 01 ноября 2017, 11:45

Экспорт украинских аграрных и пищевых товаров в страны ЕС увеличился на 39,8% и составил $4,177 млрд по результатам января-сентября 2017 года.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

При этом импорт из европейских стран вырос на 11,7% и составил $1,581 млрд.

"В целом увеличение нашего экспорта на рынки стран ЕС произошло в основном за счет роста объемов поставок таких продуктов: кукуруза - на 57,4%, семена рапса - на 72,9%, подсолнечное масло - на 23%. Кроме того, значительно увеличились поставки мяса и пищевых субпродуктов птицы, меда, кондитерских изделий, маргариновой продукции и таких интересных нишевых продуктов, как сорго или льняное семя", - отметила Трофимцева.

Она отметила, что ключевыми импортерами украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции среди стран ЕС являются Нидерланды с долей 17,6%, Испания - 15,5%, Польша - 12,9%, Италия - 11,9% и Германия - 9,9% .

Заместитель министра напомнила, что на сегодня уже полностью использованы тарифные квоты на целый ряд украинских аграрных товаров: сахар, мед, ячмень, ячменная крупа и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, кукуруза, пшеница.

"Среди дополнительных торговых преференций, которые вступили в силу с 1 октября 2017 года, украинские экспортеры уже полностью использовали квоты на мед объемом 2500 тонн. На 36,5% использованы квоты на обработанные томаты, а на 5,9% - квота на ячменную крупу и муку. В полном объеме пока остаются не исчерпанными дополнительные торговые преференции на виноградный сок - 500 тонн и овес - 4000 тонн", - резюмировала Трофимцева.

Ранее сообщалось, что Украина уже вошла в топ-10 экспортеров пищевой продукции в ЕС, что делает ее одним из гарантов пищевой безопасности Евросоюза.