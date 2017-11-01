Госдеп США об энергетических санкциях: призываем РФ выполнить "Минск" и отдать Крым

Среда, 01 ноября 2017, 13:55

В Госдепартаменте США заявили, что российское правительство будет платить цену в связи с обновленными санкциями, пока не покинет территорию украинского Крыма и не выполнит Минские соглашения.

Об этом говорится в пояснении Госдепартамента США к новым энергетическим санкциям.

В Госдепе США отметили, что санкции наложены в соответствии с законодательством, отражающим консенсус Конгресса США по сдерживанию агрессивного поведения российского правительства.

"Мы продолжаем призывать Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениями, уйти с Крымского полуострова и прекратить незаконное кибервмешательство", - говорится в заявлении.

"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами для реализации этих санкций, чтобы заставить платить российское правительство и попытаться избежать непредвиденных негативных последствий для других", - заявили в Госдепартаменте США.

Как известно, 31 октября Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США запретило американским гражданам и юридическим лицам без соответствующего разрешения вести дела с российскими компаниями в ряде энергетических проектов с января 2018 года.