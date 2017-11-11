Найти
АКТУАЛЬНО

США обнаружили российскую армию зомби-аккаунтов, что усиливали кризис в Каталонии

Экс-советника Трампа подозревают в сговоре с Турцией для похищения Гюлена

Климкин: Проект резолюции Украины, США и Германии о миротворческой миссии готов

В Северной Ирландии самолет приземлился "на нос" из-за отказа шасси

Вблизи Тулузы авто врезалось в группу студентов, трое пострадавших

Дещица: Польша должна считаться с украинским видением исторической политики

Венгрия использует закон об образовании для своих выборов – посол Украины в ЕС






США обнаружили российскую армию зомби-аккаунтов, что усиливали кризис в Каталонии

Суббота, 11 ноября 2017, 13:16
Версия для печати Комментарии

Российские RT и Sputnik использовали большое количество аккаунтов в соцсетях, связанных с Венесуэлой, для распространения негативного имиджа Испании до и после референдума о независимости Каталонии.

Об этом сообщает El Pais.

Такая информация следует из детального анализа, осуществленного учеными Университета Джорджа Вашингтона в США касательно пяти миллионов сообщений. В отчете содержится предупреждение о "серьезном кризисе политической и экономической репутации в Испании и ЕС".

Американский ученый Хавьер Лесака проанализировал 5 029 877 сообщений в Twitter, Facebook и других социальных сетях, которые использовали термины "Cataluña", "Catalunya" и "Catalonia" в период между 29 сентября и 5 октября.

"Наиболее поразительная вещь, что касается расследования - это открытие целой армии зомби-аккаунтов, которые есть абсолютно скоординированными и предназначены для обмена контентом, созданным RT и Sputnik, в различных разговорах цифрового информационного пространства, идущие из Сирии и Соединенных Штатов в Каталонию, - объясняет Лесака.

"Есть данные, позволяющие предположить, что образец цифрового вмешательства, которое обнаружили в цифровых программах касательно выборов в Соединенных Штатах или Brexit, был также обнаружен в Каталонии, и авторы такой дестабилизации одни и те же", - добавил он.

Накануне двое испанских министров признали, что испанское правительство подтверждает информацию о том, что во время Каталонского кризиса "деструктивные сообщение" были отправлены с "территории РФ", а также с "другой территории". Правительственные источники позже подтвердили, что "другая территория" относится к Венесуэле.

Напомним, глава МИД Испании Альфонсо Дастис обвинил российских хакеров в попытках дестабилизации ЕС.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:09
Путин: Манафорт работал с Януковичем, с Россией это не связано
13:48
КНДР заявила, что "разрушитель" Трамп хочет ядерной войны
13:16
США обнаружили российскую армию зомби-аккаунтов, что усиливали кризис в Каталонии
12:28
Израиль сбил российский беспилотник, что шпионил для Сирии на спорной территории - СМИ
12:11
Инспекторы США прибудут в Украину для мониторинга ситуации на Донбассе и в Крыму
11:48
Украина готова защищать Вятровича, которому могли запретить въезд в Польшу - Климкин
11:27
Иракские силы начали операцию по освобождению последнего города от ИГИЛ
10:58
Экс-советника Трампа подозревают в сговоре с Турцией для похищения Гюлена
10:14
Опрос: Польша - наиболее пронатовская страна региона
09:52
Климкин: Проект резолюции Украины, США и Германии о миротворческой миссии готов
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Наталья Ищенко, для Европейской правды

Сербский фронт: поддерживает ли официальный Белград боевиков Донбасса

Среди негатива в двусторонних украинско-сербских отношениях – не только культ боевиков ОРДЛО и недавний скандал с наемниками. Отказ от введения санкций против РФ, недружественные голосования в ООН – все это недвусмысленно характеризует позицию официального Белграда.

Анатолий Марциновский, Европейская правда

Новая Европа: нужны ли Украине изменения в стратегии сближения с ЕС

Еще никогда у Украины не было таких конфликтов с отдельными странами Евросоюза, причем ими же инициированных. Барьеры или проблемы возникают там, где совсем недавно их и быть не могло. Это если и не создает ощущения "зрады", то озадачивает и может породить евроскептические настроения.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  