Южная Корея и Китай согласились мирно решить проблему КНДР

Суббота, 11 ноября 2017, 16:59

Лидеры Южной Кореи и Китая согласились на мирное урегулирование напряженных отношений с Северной Кореей.

Об этом заявили в офисе президента Южной Кореи, передает Reuters.

Пресс-секретарь президента Южной Кореи сообщил журналистам в Дананг (Вьетнам), что для этого обе страны будут укреплять стратегические переговоры на всех уровнях.

По его словам, во время субботнего саммита президенты также согласились быстро нормализовать двусторонние обмены во всех секторах, повторяя то, что было сказано в соглашении, объявленном в прошлом месяце, когда обе страны согласились прекратить годовой конфликт из-за развертывания противоракетной системы США.

Обе стороны согласились, что президент Южной Кореи посетит Китай в декабре, чтобы провести очередной раунд переговоров на высшем уровне, тогда как Мун Чжэ Ин пригласил Си Цзиньпина в Южную Корею на время зимних Олимпийских игр, которые состоятся в феврале следующего года.

Как известно, Южная Корея и США призвали Китай более активно участвовать в том, чтобы заставить КНДР отказаться от разработки ядерных и ракетных программ.