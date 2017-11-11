Південна Корея та Китай погодилися мирно вирішити проблему КНДР

Субота, 11 листопада 2017, 16:59

Лідери Південної Кореї та Китаю погодилися на мирне врегулювання напружених відносин з Північною Кореєю.

Про це заявили в офісі президента Південної Кореї, передає Reuters.

Прес-секретар президента Південної Кореї повідомив журналістам у Дананг (В'єтнам), що для цього обидві країни будуть зміцнювати стратегічні переговори на всіх рівнях.

За його словами, під час суботнього саміту президенти також погодились швидко нормалізувати двосторонні обміни у всіх секторах, повторюючи те, що було сказано в угоді, оголошеній минулого місяця, коли обидві країни погодились припинити річний конфлікт через розгортання протиракетної системи США.

Обидві сторони погодилися, що президент Південної Кореї відвідає Китай в грудні, щоб провести черговий раунд переговорів на вищому рівні, тоді як Мун Чже Ін запросив Сі Цзіньпіня в Південну Корею на час зимових Олімпійських ігор, що відбудуться у лютому наступного року.

Як відомо, Південна Корея та США закликали Китай брати більш активну участь у тому, щоб змусити КНДР відмовитися від розробки ядерних та ракетних програм.