Трамп вновь выступил за хорошие отношения с Россией

Поддержание хороших отношений с Россией является хорошей, а не плохой вещью.

Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Твиттер.

"Когда же уже все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией – хорошая, а не плохая вещь" - написал Трамп.

"Я хочу решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом и Россия может здорово помочь", - добавил он.

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!