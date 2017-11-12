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Трамп вновь выступил за хорошие отношения с Россией

Воскресенье, 12 ноября 2017, 14:07
Версия для печати Комментарии

Поддержание хороших отношений с Россией является хорошей, а не плохой вещью.

Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Твиттер.

"Когда же уже все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией – хорошая, а не плохая вещь" - написал Трамп.

"Я хочу решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом и Россия может здорово помочь", - добавил он.

В отдельном сообщении Трамп рассказал, что провел хорошую беседу с российским президентом Владимиром Путиным по Сирии и выразил надежду на его помощь в урегулировании кризиса вокруг КНДР.

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