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Трамп знову виступив за хороші відносини з Росією

Неділя, 12 листопада 2017, 14:07
Версія для друку Коментарі

Підтримка гарних відносин з Росією є хорошою, а не поганою річчю.

Про це президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці у Твіттер.

"Коли ж уже всі ненависники і дурні зрозуміють, що гарні відносини з Росією – хороша, а не погана річ" - написав Трамп.

"Я хочу вирішити проблеми з Північною Кореєю, Сирією, Україною, тероризмом і Росія може здорово допомогти" - додав він.

В окремому дописі Трамп розповів, що провів гарну розмову з російським президентом Володимиром Путіним щодо Сирії і висловив сподівання на його допомогу у врегулюванні кризи навколо КНДР.

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