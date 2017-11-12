Трамп знову виступив за хороші відносини з Росією

Неділя, 12 листопада 2017, 14:07

Підтримка гарних відносин з Росією є хорошою, а не поганою річчю.

Про це президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці у Твіттер.

"Коли ж уже всі ненависники і дурні зрозуміють, що гарні відносини з Росією – хороша, а не погана річ" - написав Трамп.

"Я хочу вирішити проблеми з Північною Кореєю, Сирією, Україною, тероризмом і Росія може здорово допомогти" - додав він.

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 листопада 2017 р.

В окремому дописі Трамп розповів, що провів гарну розмову з російським президентом Володимиром Путіним щодо Сирії і висловив сподівання на його допомогу у врегулюванні кризи навколо КНДР.