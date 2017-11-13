Климпуш-Цинцадзе: нам нужна помощь ЕС в продвижении хороших новостей из Украины

Понедельник, 13 ноября 2017, 15:35

Украинские чиновники рассчитывают на помощь европейских коллег для продвижения информации об успехах, достигнутых Украиной.

Об этом заявила в выступлении на Форуме ассоциаций в Киеве вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Нам нужна помощь в коммуникации хороших новостей из Украины", - заявила она, отвечая на вопрос о том, в какой помощи нуждается Украина со стороны ЕС для дальнейшего сближения с Евросоюзом.

Она также отметила, что уже передала такой сигнал европейской стороне - об этом шла речь в понедельник утром во время ее встречи с послами стран-членов Евросоюза.

Вице-премьер отметила, что из-за недостаточной коммуникации хороших новостей у Украины порой создается неоправданно негативный имидж, что создает сопротивление граждан ЕС относительно дальнейшего сближения с Киевом.

"Хорошие, иногда даже скучные новости должны быть услышаны европейским обществом. Именно обществом, а не политиками. Мы знаем, что плохие новости без всякой помощи быстро находят свой путь к медиа. Но у нас нет возможности протолкнуть именно позитивные новости", - пояснила вице-премьер.

Ранее "Европейская правда" публиковала исследование украинских реформ, подготовленное британским Chatham house. Подробнее читайте в материале "Битва за Украину: детальный обзор реформ и провалов в строительстве нового государства".