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Парламент Британии будет голосовать за финальное соглашение с ЕС о Brexit

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Парламент Британии будет голосовать за финальное соглашение с ЕС о Brexit

Понедельник, 13 ноября 2017, 19:24
Версия для печати Комментарии

Парламент Великобритании проведет голосование относительно заключительного соглашения с Евросоюзом о выходе из сообщества.

Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, сообщает BBC.

Дэвис отметил, что условия выхода Британии, включая любые переходные соглашения и соглашение о правах граждан, должны стать законом через принятие нового законодательства.

Он добавил, что депутаты смогут отклонить или внести поправки в такое законодательство, заявив, что "это соглашение будет выполняться только при условии, если парламент одобрит это решение".

Таким образом, заключительное соглашение не будет частью законопроекта о выходе из ЕС (EU Withdrawal Bill), который преобразует существующее законодательство ЕС в законодательство Великобритании.

Напомним, Евросоюз ожидает от Великобритании выплаты по меньшей мере 60 млрд евро в рамках выполнения финансовых обязательств Лондона перед ЕС.

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