В АП ждут от ЕС сигнала о готовности к интеграции с Украиной

Среда, 15 ноября 2017, 11:57

Киев ждет от Евросоюза четкого сигнала о готовности к более тесной интеграции с Украиной.

Об этом говорится в статье заместителя главы администрации президента Константина Елисеева в брюссельском издании Euobserver.

"Украине крайне необходимо простое сообщение: "Как только вы будете готовы, вы будете с нами". Задача Украины - быть готовой. Задача ЕС - решить, готова ли Украина", - отметил Елисеев.

"Это будет означать для нас все, и ничего не будет стоить для ЕС", - добавил он.

По его словам, это стало бы глотком свежего воздуха для европейского единства.

"Это также будет четкой демонстрацией того, что ЕС действительно являются опорой демократии, свободы и достоинства", - заявил Елисеев.

Как сообщалось, ранее вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Украине нужна помощь ЕС в продвижении хороших новостей из Украины.