Найти
АКТУАЛЬНО

Трамп перепутал в Twitter массовые перестрелки и посочувствовал не тем жертвам

В АП ждут от ЕС сигнала о готовности к интеграции с Украиной

Украина хочет восстановить могилы воинов УНР в Польше

Министр обороны Польши: Путин хочет Украина, но он допустил большую ошибку

Трамп и "ядерная кнопка": в Сенате США обсудили полномочия

Первое украинское консульство переходит на интернет-запись вместо "живой очереди"

Глава немецкой разведки: Россия – потенциальная угроза, ее силовые амбиции будут расти






В АП ждут от ЕС сигнала о готовности к интеграции с Украиной

Среда, 15 ноября 2017, 11:57
Версия для печати Комментарии

Киев ждет от Евросоюза четкого сигнала о готовности к более тесной интеграции с Украиной.

Об этом говорится в статье заместителя главы администрации президента Константина Елисеева в брюссельском издании Euobserver.

"Украине крайне необходимо простое сообщение: "Как только вы будете готовы, вы будете с нами". Задача Украины - быть готовой. Задача ЕС - решить, готова ли Украина", - отметил Елисеев.

"Это будет означать для нас все, и ничего не будет стоить для ЕС", - добавил он.

По его словам, это стало бы глотком свежего воздуха для европейского единства.

"Это также будет четкой демонстрацией того, что ЕС действительно являются опорой демократии, свободы и достоинства", - заявил Елисеев.

Как сообщалось, ранее вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Украине нужна помощь ЕС в продвижении хороших новостей из Украины.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:57
Дещица не считает масштабным конфликтом противоречия с Польшей по истории
13:49
Еще одна авиакомпания начнет летать из Киева в Италию
13:42
Дипломаты и политики подтверждают планы по возвращению России в ПАСЕ
13:33
Агентство по поиску активов получило от ЕС IT-оборудование стоимостью 2 млн грн
13:18
фото
В результате наводнения в окрестностях Афин погибли 5 человек, 4 пропали без вести
12:59
Евродепутаты правящей партии Польши вышли из зала во время дебатов с критикой Варшавы
12:51
Трамп и "ядерная кнопка": в Сенате США обсудили полномочия
12:42
Посольство Германии объявило конкурс эссе, победителей повезут в Берлин
12:30
МИД Беларуси говорит, что не допустит антироссийской декларации саммита Восточного партнерства
12:23
Парламент Великобритании принял первую часть законопроекта о Brexit
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Оксана Бедратенко, "Голос Америки"

Оборонная поддержка Украины: стоит ли рассчитывать на $350 млн от США

В США убеждены: оборонная реформа в Украине уверенно продвигается. А соответственно, Киев должен получить всю запланированную сумму оборонной помощи – $350 млн. Более того, в отличие от нынешнего года, в следующем возрастает вероятность финансовой помощи и от Госдепа США.

Иван Романчук, Мукачево

История конфликта: кто разрешил и кто снимал венгерские флаги с местных советов на Закарпатье

Использование венгерских флагов на учреждениях в Берегове официально разрешено еще с 2008 года. Такое решение подписал городской глава Иштван Гайдош, больше известный киевлянам как народный депутат, член фракции Партии регионов и активный участник "Антимайдана"...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  