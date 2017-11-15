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В АП чекають від ЄС сигналу про готовність до інтеграції з Україною

Середа, 15 листопада 2017, 11:57
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Київ чекає від Європейського союзу  чіткого сигналу про готовність до більш тісної інтеграції з Україною.

Про це йдеться у статті заступника глави адміністрації президента Констянтина Єлісєєва у брюссельському виданні Euobserver.

"Україні вкрай потрібне просте повідомлення: "Як тільки ви будете готові, ви будете з нами". Завдання України бути готовою. Завдання ЄС – вирішити, чи Україна готова", - зазначив Єлісєєв.

"Це означатиме для нас все, і нічого не коштуватиме для ЄС", - додав він.

За його словами, це стало б ковтком свіжого повітря для європейської єдності.

"Це також буде чіткою демонстрацією того, що ЄС дійсно є опорою демократії, свободи та гідності", - заявив Єлісєєв.

Як повідомлялося, раніше віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що Україні потрібна допомога ЄС у просуванні добрих новин з України.

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