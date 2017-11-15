МИД Беларуси говорит, что не допустит антироссийской декларации саммита Восточного партнерства

Среда, 15 ноября 2017, 12:30

Беларусь не допустит, чтобы итоговая декларация предстоящего саммита "Восточного партнерства" носила антироссийский характер.

Об этом на пресс-конференции в среду в Москве после переговоров со своим российским коллегой заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщает "Интерфакс".

"Мы обсуждали с Сергеем Викторовичем (Лавровым. - Ред.) перспективы нашего взаимодействия с Европейским Союзом в контексте в том числе и нашего участия в "Восточном партнерстве". Я однозначно заверил своего коллегу в том, что мы не намерены допустить того, чтобы заключительная декларация, которая будет приниматься на этом саммите, носила антироссийский характер", - отметил Макей.

Белорусский министр отметил, что "это абсолютно важно для того, чтобы наконец отойти от той конфронтационной риторики, которая сегодня существует в нашем регионе".

Говоря о том, на каком уровне Беларусь намерена принять участие в предстоящем саммите, Макей сказал, что "он будет определяться тем уровнем взаимодействия с Евросоюзом, который существует в настоящее время".

Напомним, ЕС пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко на саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе 24 ноября.

Приглашение Лукашенко на саммит вызвало неоднозначную реакцию среди европейских политиков. Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс назвал приглашение "скандальным", ведь в Беларуси продолжается давление на оппозиционных активистов.

Неназванный дипломат ЕС выразил обеспокоенность, что приезд "диктатора" в Брюссель отвлечет внимание от лидеров Украины, Молдовы и Грузии, которые на самом деле стремятся к сближению с ЕС.