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Отчет ЕС о реформах в Украине: есть значительный прогресс, но их надо ускорить

Среда, 15 ноября 2017, 18:48
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Оценка реформ в Украине показывает значительный прогресс, но их внедрение стоит ускорить, чтобы достичь более ощутимых результатов.

Об этом говорится в новом отчете Европейской службы внешнего действия и Еврокомиссии, сообщает Представительство ЕС в Украине.

В отчете определено состояние дел с выполнением обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации, прогресс, который удалось достичь со времени предыдущей встречи Совета ассоциации в декабре 2016 года.

В 2017 году власти Украины определили механизмы координации политики, управления и мониторинга процесса имплементации Соглашения об ассоциации. Это привело к неравномерному прогресса во внедрении реформ в различных секторах.

В отчете отмечают острую необходимость изменить подход к реформам в Украине и ускорить их имплементацию в 2018 году.

В отчете указано, что внедрение структурных реформ в Украине привело к появлению положительных трендов в экономической и социальной сфере, несмотря на внутренние и внешние вызовы.

В 2017 году реализовано важные законодательные инициативы в таких сферах: рынок электроэнергии, энергоэффективность, окружающей среды, образование и децентрализация. Кроме того, начато ключевые такие реформы как реформа пенсионной системы, здравоохранения и безопасности пищевой продукции. Продлена реформа судебной системы: принят новый закон о Конституционном суде и создан новый Верховный суд. Есть прогресс в реализации Стратегии по реформированию системы государственного управления. Продолжается реформирование правоохранительных органов.

В отчете отмечается, что Украина продолжает шаги в борьбе с коррупцией. Однако необходимы дальнейшие действия, чтобы результаты были ощутимыми. Например, еще не прошли проверку электронные декларации активов, представленные чиновниками примерно год назад.

Низкой остается количество обвинительных приговоров в приоритетных делах с обвинениями в коррупции. Важным также является создание антикоррупционного суда, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

В отчете также отмечается, что постоянные и решительные политические шаги украинской власти при поддержке международных партнеров привели к устойчивой стабилизации экономики. В результате, в сентябре 2017 года Украина вернулась на рынки капитала, впервые за последние четыре года.

Она накопила 2,5 млрд евро со сроком погашения 15 лет. Благодаря углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли бизнес Украины и ЕС получил стабильный преференциальный доступ на рынки. За период с января по июль 2017 года общая торговля Украины с ЕС выросла на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.

"Со времени прошлогоднего отчета мы наблюдали множество долгожданных достижений. Вступило в силу Соглашение об ассоциации. Граждане Украины получили право на краткосрочные безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны. Сегодня мы призываем ускорить имплементацию реформ. Только так граждане Украины получат в полной мере выгоды от нашего партнерства. Украина может положиться на поддержку ЕС в достижении этих целей", - сказала высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

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