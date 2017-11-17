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Госдеп предупредил об угрозе терактов на праздники в Европе

Пятница, 17 ноября 2017, 09:53
Версия для печати Комментарии

Государственный департамент США предупредил своих граждан о возможных терактах в период новогодних праздников в Европе.

Соответствующее предупреждение опубликовано в сообщении на сайте ведомства.

"Последние инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии показывают, что "Исламское государство", "Аль-Каида" и их филиалы имеют способность планировать и осуществлять террористические акты в Европе", - сообщает Госдеп.

Ведомство отмечает: хотя местные органы власти продолжают антитеррористические операции, США обеспокоены возможностью будущих терактов.

"Граждане США всегда должны быть внимательными в связи с возможностью того, что сторонники террористов или экстремисты, которые саморадикализировались, могут совершать нападения практически без предупреждения", - говорится в сообщении.

Местами риска в Госдепе называют туристические объекты, транспортные узлы, рынки, торговые центры и правительственные учреждения.

Кроме того, американцам советуют быть осторожными в гостиницах, клубах, ресторанах, парках, аэропортах и ​​других общественных местах. 

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