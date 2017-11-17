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Держдеп попередив про загрозу терактів на свята у Європі

П'ятниця, 17 листопада 2017, 09:53
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Державний департамент США попередив своїх громадян про можливі теракти у період новорічних свят у Європі.

Відповідне попередження опубліковане в повідомленні на сайті відомства.

"Нещодавні інциденти у Франції, Росії, Швеції, Великій Британії, Іспанії та Фінляндії демонструють, що "Ісламська держава", "Аль-Каїда" та їх філії мають здатність планувати та здійснювати терористичні акти в Європі", - повідомляє Держдеп.

Відомство наголошує: хоча місцеві органи влади продовжують антитерористичні операції, США стурбовані можливістю майбутніх терактів.

"Громадяни США завжди повинні бути уважними у зв’язку з можливістю того, що прихильники терористів або екстремісти, які саморадикалізувалися, можуть здійснювати напади практично без попередження", – йдеться в повідомленні.

Місцями ризику у Держдепі називають туристичні об'єкти, транспортні вузли, ринки, торгові центри та урядові установи.

Крім того, американцям радять бути обачними у готелях, клубах, ресторанах, парках, аеропортах та інших громадських місцях.  

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