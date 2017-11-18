МИД: запрет на въезд Шереметы в Польшу нарушает договоренности с Варшавой

Суббота, 18 ноября 2017, 19:08

В Министерстве иностранных дел Украины состоялась встреча с послом Польши Яном Пекло, которого вызвали в МИД из-за инцидента с недопуском в Польшу украинца Святослава Шереметы.

Об этом Европейской правде сообщили в пресс-службе МИД.

Как известно Яна Пекло вызвали в МИД после инцидента, который произошел утром 18 ноября на украинско-польской границе. В субботу в Польшу не пустили первого украинца из "черного списка", введенного по инициативе польского министра Витольда Ващиковского.

В МИД Украины заявили, что Польша действует вопреки договоренностям, достигнутым накануне.

"В ходе встречи было отмечено, что запрет на въезд Шереметы в Польшу противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей Консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 года в Кракове", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Также МИД рассчитывает, что Польша отменит упомянутый запрет на въезд: "выражается надежда, что достигнутые накануне двусторонние договоренности позволят безотлагательно решить досадную ситуацию с Шереметой"

Как сообщалось, ответственному секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремете сообщили на границе, что ему запрещен на 1 год въезд в Польшу и во все страны Шенгенской зоны.

Комментируя этот запрет, МИД Польши официально подтвердил начало действия "черного списка" украинцев, созданного на фоне противоречий по поводу исторических вопросов.