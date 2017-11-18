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В Польшу не пустили первого украинца из "черного списка" Ващиковского

Суббота, 18 ноября 2017, 12:31
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Польские пограничники в субботу не пустили в страну ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

Об этом сам Святослав Шеремета сообщил львовскому изданию "Варианты".

По его словам, он ехал в польский город Ланцут вместе с делегацией общества Надсянья в одном из двух автобусов делегации.

 

Святослав Шеремета 

В 12.00 на международном пункте пропуска Шегини в Шеремета забрали паспорт и приказали ждать руководителя смены. Святославу Шеремету сообщили, что ему запрещен въезд на год в Польшу и Шенгенскую зону.

Сообщается, что у Святослава Шеремета есть Шенгенская виза, выданная Германией.

Таким образом Святослав Шеремета является первым украинцем из так называемого "черного списка" Ващиковского, которого не пустили в страну.

Напомним, недавно польские СМИ сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.

В "черном списке" украинцев польские СМИ также называли фамилию Шеремета. 

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