Лондон внесет предложения по выплатам за Brexit к саммиту ЕС

Великобритания внесет свои предложения относительно суммы выплат по финансовым обязательствам из-за Brexit к ближайшему саммиту ЕС, который пройдет 14-15 декабря.
Об этом заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, сообщает Reuters.
"Мы внесем наши предложения Евросоюзу ко времени проведения саммита", - сказал Хаммонд.
На прошлой неделе британский премьер Тереза Мэй встретилась с лидерами ЕС в кулуарах саммита в Гетеборге, чтобы попытаться выйти из тупика относительно того, сколько Британия заплатит за выход из блока через 16 месяцев.
Она снова сообщила, что увеличит первоначальное предложение, которое оценивается примерно в 20 миллиардов евро, что составляет примерно треть того, чего хочет Брюссель.
Как сообщалось, 10 ноября главный переговорщик ЕС Мишель Барнье установил для британского правительства крайний срок в две недели, чтобы дать "критически важное" разъяснение относительно финансовых обязательств, которые возьмет на себя страна.
ЕС требует четкости в отношении этих обязательств, прежде чем начать переговоры по поводу переходного периода или принципов будущего торгового соглашения.