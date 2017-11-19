Лондон внесе пропозиції щодо виплат за Brexit до саміту ЄС

Неділя, 19 листопада 2017, 14:23

Велика Британія внесе свої пропозиції щодо суми виплат за фінансовими зобов'язаннями через Brexit до найближчого саміту ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

Про це заявив британський міністр фінансів Філіп Хаммонд, повідомляє Reuters.

"Ми внесемо наші пропозиції Євросоюзу до часу проведення саміту", - сказав Хаммонд.

Минулого тижня британський прем'єр Тереза ​​Мей зустрілася з лідерами ЄС в кулуарах саміту в Гетеборзі, щоб спробувати вийти з глухого кута щодо того, скільки Британія заплатить за вихід з блоку через 16 місяців.

Вона знову повідомила, що збільшить початкову пропозицію, яке оцінюється приблизно в 20 мільярдів євро, що становить приблизно третину того, чого хоче Брюссель.

Нагадаємо, британські ЗМІ повідомили, що Євросоюз створив робочу групу для підготовки плану дій на випадок, якщо переговори про вихід Британії з ЄС завершаться без угоди про Brexit.

Як повідомлялося, 10 листопада головний переговірник ЄС Мішель Барньє встановив британському уряду граничний термін у два тижні, щоб надати "критично важливе" роз'яснення щодо фінансових зобов'язань, які візьме на себе країна.