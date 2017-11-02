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В Британии после скандала с домогательствами назначили нового министра обороны

Четверг, 02 ноября 2017, 12:58
Версия для печати Комментарии

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назначила нового министра обороны после того, как экс-глава оборонного ведомства Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала о сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает The Telegraph.

Новым главой британского минобороны станет Гэвин Уильямсон, главный парламентский организатор консерваторов в Палате общин и парламентский секретарь Казначейства.

 

Назначение Уильямсона стало неожиданностью для его коллег, поскольку его имя не было включено в список потенциальных кандидатов на должность.

Считалось, что Тереза ​​Мэй впервые в истории страны может назначить женщину на этот пост. Среди возможных кандидатур обсуждали Пенни Мордон, действующего министра в Департаменте по вопросам труда и пенсий.

Однако Мэй остановилась на одном из своих ближайших соратников Гэвине Уильямсоне, который не имеет реального опыта в сфере обороны.

Гэвин Уильямсон является членом парламента от консерваторов с 2010 года, он представляет Южный Стаффордшир.

Напомним, накануне глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала о сексуальных домогательствах в Вестминстере.

Министр обороны Британии признался, что 15 лет назад во время одного из обедов он положил руку на колено радиоведущей Джулии Хартли-Брюэр. Минстр извинился перед Хартли-Брюэр за свое поведение в то время.

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