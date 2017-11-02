Знайти
АКТУАЛЬНО

Макрон написав вірш маленькій британці, яка захопилась Ейфелевою вежею

У Британії після скандалу з домаганням призначили нового міністра оборони

Люди, що вдягають форму СС "Галичина", до Польщі не в’їдуть – глава МЗС

Польський сенатор: у питаннях історичної пам’яті Україна поводиться як варвар

Мадрид вимагає арешту всіх лідерів Каталонії, окрім одного, який співпрацює за слідством

В США показали приклади проплаченої Росією політреклами у Facebook

Міністр оборони Британії йде у відставку на тлі скандалу із сексуальними домаганнями






У Британії після скандалу з домаганням призначили нового міністра оборони

Четвер, 02 листопада 2017, 12:58
Версія для друку Коментарі

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей призначила нового міністра оборони після того, як екс-глава оборонного відомства Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання.

Про це повідомляє The Telegraph.

Новим главою британського міноборони стане Гевін Вільямсон, головний парламентський організатор консерваторів у Палаті громад та парламентський секретар Казначейства.

 Гевін Вільямсон

Призначення Вільямсона стало несподіванкою для його колег, оскільки його ім'я не було включене у список потенційних кандидатів на посаду.

Вважалося, що Тереза Мей вперше в історії країни може призначити жінку на цей пост. Серед можливих кандидатур обговорювали Пенні Мордон, чинного міністра у Департаменті з питань праці та пенсій.

Однак Мей зупинилася на одному зі своїх найближчих соратників Гевіні Вільямсоні, який не має реального досвіду у сфері оборони.

Гевін Вільямсон є членом парламенту від консерваторів з 2010 року, він представляє Південний Стаффордшир.

Нагадаємо, напередодні глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері. 

Міністр оборони Британії зізнався, що 15 років тому під час одного з обідів він поклав руку на коліно радіоведучої Джулії Хартлі-Брюер. Мінстр вибачився перед Хартлі-Брюер за свою поведінку в той час.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:53
Мадрид вимагає арешту всіх лідерів Каталонії, окрім одного, який співпрацює за слідством
13:42
Макрон написав вірш маленькій британці, яка захопилась Ейфелевою вежею
13:32
Один з членів уряду Каталонії погодився свідчити в іспанському суді у справі про заколот
12:58
У Британії після скандалу з домаганням призначили нового міністра оборони
12:54
Люди, що вдягають форму СС "Галичина", до Польщі не в’їдуть – глава МЗС
12:42
У вбивстві українця у Гданську підозрюють чотирьох громадян України
12:29
Суд у Мадриді відклав допит шести каталонських депутатів
12:22
У Польщі анонсували зміни в уряді, Качинський прем’єром не буде
12:12
Шотландські націоналісти закликають світ визнати незалежну Каталонію
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда

Друге життя президента Земана: хто перемагає у боротьбі за новий уряд Чехії

"Слабкий" уряд автоматично збільшує політичну вагу Мілоша Земана – мабуть, найбільш проросійського президента в ЄС. Відсутність чіткої зовнішньополітичної позиції "уряду меншості" дозволяє Земану переймати її формування на себе. Зі зрозумілими для України наслідками…

Оксана Бедратенко, Олексій Кузьменко, Голос Америки

Все про справу Пола Манафорта та про реакцію на неї в США

Через офшорні рахунки, що фігурують в обвинуваченні, загалом пройшло більше 75 мільйонів доларів. Стверджується, що з цієї суми Манафорт відмив більше 18 мільйонів, а Ґейтс – 3 мільйони. Ґейтс допомагав Манафорту отримувати гроші з офшорів...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  