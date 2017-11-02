У Британії після скандалу з домаганням призначили нового міністра оборони

Четвер, 02 листопада 2017, 12:58

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей призначила нового міністра оборони після того, як екс-глава оборонного відомства Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання.

Про це повідомляє The Telegraph.

Новим главою британського міноборони стане Гевін Вільямсон, головний парламентський організатор консерваторів у Палаті громад та парламентський секретар Казначейства.

Гевін Вільямсон

Призначення Вільямсона стало несподіванкою для його колег, оскільки його ім'я не було включене у список потенційних кандидатів на посаду.

Вважалося, що Тереза Мей вперше в історії країни може призначити жінку на цей пост. Серед можливих кандидатур обговорювали Пенні Мордон, чинного міністра у Департаменті з питань праці та пенсій.

Однак Мей зупинилася на одному зі своїх найближчих соратників Гевіні Вільямсоні, який не має реального досвіду у сфері оборони.

Гевін Вільямсон є членом парламенту від консерваторів з 2010 року, він представляє Південний Стаффордшир.

Нагадаємо, напередодні глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

Міністр оборони Британії зізнався, що 15 років тому під час одного з обідів він поклав руку на коліно радіоведучої Джулії Хартлі-Брюер. Мінстр вибачився перед Хартлі-Брюер за свою поведінку в той час.