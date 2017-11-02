Найти
АКТУАЛЬНО

Мадрид требует ареста всех лидеров Каталонии, кроме одного, который сотрудничает с следствием

Макрон написал стихотворение маленькой британке, которая увлеклась Эйфелевой башней

В Британии после скандала с домогательствами назначили нового министра обороны

Люди, которые надевают форму СС "Галичина", в Польшу не въедут – глава МИД

Польский сенатор: в вопросах исторической памяти Украина ведет себя как варвар

В Конгрессе показали примеры проплаченной РФ политрекламы в Facebook

Министр обороны Британии уходит в отставку на фоне скандала с сексуальными домогательствами






Макрон написал стихотворение маленькой британке, которая увлеклась Эйфелевой башней

Четверг, 02 ноября 2017, 13:42
Версия для печати Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон удивил девочку из Британии, ответив на ее стихотворение, посвященное Эйфелевой башни, своим собственным стихотворением.

Об этом сообщает The Local.

Во время семейной поездки в Париж в апреле 13-летняя Софи, увидев Эйфелеву башню, увлеклась памяткой и посвятила ей стихотворение. Свое произведение на английском языке девочка прислала в Елисейский дворец, когда президентом был еще Франсуа Олланд.

В стихотворении, написанном от руки, девочка расхваливала Эйфелеву башню, "элегантную и высокую" и "красивую, как картина".

В ответ Эммануэль Макрон решил написать собственное стихотворение и сделал это до 13-го дня рождения девочки, который она праздновала в среду, 1 ноября.

Стихотворение Макрона написанное на английском и рассказывает о том, как однажды маленькая Софи приехала в Париж и общалась с "магическим монстром" Эйфелевой башней.

В стихотворении Макрона башня просит девочку написать о ней по возвращении домой, в конце между ними происходит такой диалог: "Я напишу 20 строк, но кто их прочитает?" - спрашивает она. "Я знаю человека, который прочитает твой стих. Это президент Франции", - ответила башня.

На такой шаг Эммануэль Макрона пошел в период прохладных отношений между Британией и Францией, отмечает издание. В частности, в конце октября Макрона дал понять, что считает, что Британия "еще далека от выполнения своих финансовых обязательств перед Европейским союзом".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:32
В Кремле хвастаются положительным влиянием санкций, но критикуют новые меры США
14:20
Ультраправым запретили митинговать в "экстремистском" районе Брюсселя
14:10
В результате стрельбы возле супермаркета Бремена тяжело ранен один человек
13:53
Мадрид требует ареста всех лидеров Каталонии, кроме одного, который сотрудничает с следствием
13:42
Макрон написал стихотворение маленькой британке, которая увлеклась Эйфелевой башней
13:32
Один из членов правительства Каталонии согласился дать показания в испанском суде по делу о мятеже
12:58
В Британии после скандала с домогательствами назначили нового министра обороны
12:54
Люди, которые надевают форму СС "Галичина", в Польшу не въедут – глава МИД
12:42
В убийстве украинца в Гданьске подозревают четырех граждан Украины
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Савинок, для Европейской правды

Ультраправые в правительстве: что беспокоит ЕС и мало волнует австрийцев

Ключевое условие "свободовцев" – передача им должности главы МВД, что должно противодействовать "исламизации" австрийского общества... В то же время президент Ван дер Беллен подчеркнул, что не согласится на формирование правительства, в котором Партии свободы отойдет дипломатическое ведомство.

Юрий Панченко, Европейская правда

Вторая жизнь президента Земана: кто побеждает в борьбе за новое правительство Чехии

"Слабое" правительство автоматически увеличивает политический вес Милоша Земана – пожалуй, наиболее пророссийского президента в ЕС. Отсутствие четкой внешнеполитической позиции "правительства меньшинства" позволяет Земану брать ее формирование на себя. С понятными для Украины последствиями...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  