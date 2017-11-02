Макрон написал стихотворение маленькой британке, которая увлеклась Эйфелевой башней

Четверг, 02 ноября 2017, 13:42

Президент Франции Эммануэль Макрон удивил девочку из Британии, ответив на ее стихотворение, посвященное Эйфелевой башни, своим собственным стихотворением.

Об этом сообщает The Local.

Во время семейной поездки в Париж в апреле 13-летняя Софи, увидев Эйфелеву башню, увлеклась памяткой и посвятила ей стихотворение. Свое произведение на английском языке девочка прислала в Елисейский дворец, когда президентом был еще Франсуа Олланд.

В стихотворении, написанном от руки, девочка расхваливала Эйфелеву башню, "элегантную и высокую" и "красивую, как картина".

В ответ Эммануэль Макрон решил написать собственное стихотворение и сделал это до 13-го дня рождения девочки, который она праздновала в среду, 1 ноября.

Стихотворение Макрона написанное на английском и рассказывает о том, как однажды маленькая Софи приехала в Париж и общалась с "магическим монстром" Эйфелевой башней.

A special birthday present for Sophie, 13 today: President @EmmanuelMacron's reply to her poem on the #EiffelTower. Bon anniversaire Sophie! pic.twitter.com/NxMTbikMBm — French Embassy UK (@FranceintheUK) 1 листопада 2017 р.

В стихотворении Макрона башня просит девочку написать о ней по возвращении домой, в конце между ними происходит такой диалог: "Я напишу 20 строк, но кто их прочитает?" - спрашивает она. "Я знаю человека, который прочитает твой стих. Это президент Франции", - ответила башня.

На такой шаг Эммануэль Макрона пошел в период прохладных отношений между Британией и Францией, отмечает издание. В частности, в конце октября Макрона дал понять, что считает, что Британия "еще далека от выполнения своих финансовых обязательств перед Европейским союзом".