Макрон написал стихотворение маленькой британке, которая увлеклась Эйфелевой башней

Президент Франции Эммануэль Макрон удивил девочку из Британии, ответив на ее стихотворение, посвященное Эйфелевой башни, своим собственным стихотворением.

Об этом сообщает The Local.

Во время семейной поездки в Париж в апреле 13-летняя Софи, увидев Эйфелеву башню, увлеклась памяткой и посвятила ей стихотворение. Свое произведение на английском языке девочка прислала в Елисейский дворец, когда президентом был еще Франсуа Олланд.

В стихотворении, написанном от руки, девочка расхваливала Эйфелеву башню, "элегантную и высокую" и "красивую, как картина".

В ответ Эммануэль Макрон решил написать собственное стихотворение и сделал это до 13-го дня рождения девочки, который она праздновала в среду, 1 ноября.

Стихотворение Макрона написанное на английском и рассказывает о том, как однажды маленькая Софи приехала в Париж и общалась с "магическим монстром" Эйфелевой башней.

A special birthday present for Sophie, 13 today: President @EmmanuelMacron's reply to her poem on the #EiffelTower. Bon anniversaire Sophie! pic.twitter.com/NxMTbikMBm